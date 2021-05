Vignobles : un investissement durable à avantages fiscaux

Les vignobles sont des investissements peu taxés et rentables. (© Adobestock)

Au-delà du plaisir et de la rentabilité, investir dans un vignoble via un groupement foncier viticole (GFV) diversifie vos biens et vous fait profiter de substantielles réductions d'impôts...

Contrairement à ce que vous pourriez penser, devenir propriétaire d'une parcelle de vignes dans le Bordelais, en Bourgogne ou en dans la région champenoise n'est pas réservé aux plus fortunés.

Les groupements fonciers viticoles (GFV) ont le mérite de vous ouvrir les portes d'un vignoble avec un ticket d'entrée réduit à 5.000 euros seulement. Les GFV sont des sociétés civiles qui achètent des parcelles de vignes qu'elles louent à un vigneron moyennant le paiement d'un loyer appelé «fermage». En achetant des parts d'un GFV, vous devenez associé du groupement. Avec une rentabilité comprise entre 2 et 5%, les GFV attirent de plus en plus d'épargnants. Ce placement s'adresse aux amateurs de vin et à tous ceux qui souhaitent diversifier leur épargne dans un investissement durable.

Par l'intermédiaire du GFV, vous achetez de la terre et participez à la vie du vignoble. Les associés sont conviés chaque année à l'assemblée générale qui se déroule au domaine. Un rendez-vous immanquable pour l'ensemble des associés qui bénéficient à cette occasion d'échanges privilégiés avec le vigneron.

À l'issue de cette journée au domaine, chaque associé repart avec les fruits de son investissement. Car une des particularités de ce placement est de vous offrir une rémunération en bouteilles de vin.

Plus l'appellation choisie est reconnue, plus vous limitez les