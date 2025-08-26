 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vietnam: trois morts après le passage du typhon Kajiki
information fournie par AFP 26/08/2025 à 07:51

Un arbre abattu par le passage du typhon Kajiki à Vinh, dans la province de Nghe An, le 26 août 2025 au Vietnam ( AFP / Nhac NGUYEN )

Trois personnes sont mortes et 13 ont été blessées après le passage du typhon Kajiki au Vietnam, ont annoncé mardi les autorités.

Le typhon a touché terre lundi, avec des vents atteignant 130 km/h, arrachant les toits de milliers de maisons et coupant l'électricité pour plus d'1,6 million de personnes.

Des pluies torrentielles se sont abattues sur le pays mardi, les autorités ont averti de possibles crues soudaines et de glissements de terrains dans huit provinces.

Dans les rues de Vinh, au centre-nord du pays, les secouristes et les soldats se fraient un chemin à travers les dizaines d'arbres et les morceaux de toits qui encombrent les routes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un toit en tôle ondulée emporté lors du passage du typhon Kajiki à Vinh, dans la province de Nghe An, le 26 août 2025 au Vietnam ( AFP / Nhac NGUYEN )

"Un énorme toit en acier a été arraché du huitième étage d'un immeuble et s'est écrasé en plein milieu de la rue", a raconté Tran Van Hung, 65 ans, à l'AFP, "nous avons eu beaucoup de chance que personne ne soit blessé. Ce typhon était absolument terrifiant".

Les inondations ont isolé 27 villages dans les zones montagneuses du pays, et plus de 44.000 personnes ont été évacuées à l'approche du typhon, ont affirmé les autorités.

Plus au nord, à Hanoï, les fortes pluies ont inondé de nombreuses rues, créant des scènes de chaos mardi matin.

Pour les scientifiques, le changement climatique causé par l'activité humaine entraîne des conditions météorologiques plus intenses et imprévisibles, ce qui accentue les risques d'inondations et de tempêtes, en particulier dans les tropiques.

Une habitante pousse son vélo dans une rue inondée à Hanoï, après le passage du typhon Kajiki, le 26 août 2025 au Vietnam ( AFP / Minh Tri )

Après avoir frappé le Vietnam, Kajiki s'est affaibli pour devenir une dépression tropicale et a balayé le nord du Laos avec de fortes pluies.

La ligne ferroviaire à grande vitesse reliant le Laos à la Chine a suspendu tous ses services lundi et mardi, et certaines routes ont été coupées, mais aucun décès n'a été signalé dans l'immédiat.

Au Vietnam, plus de 100 personnes ont été tuées ou sont portées disparues à la suite de catastrophes naturelles au cours des sept premiers mois de 2025, selon le ministère de l'Agriculture.

Environnement
