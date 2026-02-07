Rennes prend la défense d'Habib Beye
Le Tonnerre de Beye.
C’est peu dire que le passage d’Habib Beye sur le banc du Stade rennais est tumultueux et ressemble à des montagnes russes. Tout proche du licenciement après un début de saison compliqué, l’ancien défenseur de l’OM a su éviter le chômage en enchaînant 8 victoires en 9 rencontres entre novembre 2025 et début janvier 2026 .…
SO pour SOFOOT.com
