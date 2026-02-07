 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rennes prend la défense d'Habib Beye
information fournie par So Foot 07/02/2026 à 10:54

Rennes prend la défense d'Habib Beye

Rennes prend la défense d'Habib Beye

Le Tonnerre de Beye.

C’est peu dire que le passage d’Habib Beye sur le banc du Stade rennais est tumultueux et ressemble à des montagnes russes. Tout proche du licenciement après un début de saison compliqué, l’ancien défenseur de l’OM a su éviter le chômage en enchaînant 8 victoires en 9 rencontres entre novembre 2025 et début janvier 2026 .…

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bonne nouvelle pour John Textor à Botafogo
    Bonne nouvelle pour John Textor à Botafogo
    information fournie par So Foot 07.02.2026 11:46 

    John Textor peut avoir le sourire. Fin décembre 2025, Botafogo a vu son nom être inscrit par la FIFA sur la liste des clubs qui ont l’interdiction d’inscrire de nouveaux joueurs . Sanctionné dans le cadre du transfert de Thiago Almada jusqu’au mercato hivernal ... Lire la suite

  • Quand Liam Rosenior ne sait pas faire un contrôle
    Quand Liam Rosenior ne sait pas faire un contrôle
    information fournie par So Foot 07.02.2026 11:07 

    N’est pas Carlo Ancelotti qui veut. Lors de la défaite de Chelsea sur la pelouse d’Arsenal en League Cup (1-0), les Blues se sont illustrés avec une drôle de technique pour contrer les corners des Gunners. Mais, l’image de la soirée se trouvait sur le banc où Liam ... Lire la suite

  • Bruno Genesio inquiet du niveau offensif de Lille
    Bruno Genesio inquiet du niveau offensif de Lille
    information fournie par So Foot 07.02.2026 00:45 

    Deux matchs d’affilée sans marquer. Et six rencontres consécutives sans victoire sur la scène nationale (Coupe de France et Ligue 1 confondues). C’est clair, le match nul sans but concédé par Lille à Metz lors de la 21 e journée de Ligue 1 ne fait pas les affaires ... Lire la suite

  • Les légendes italiennes du ski Deborah Compagnoni et Alberto Tomba allument la vasque olympique sous l'Arc de la paix à Milan, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan Cortina, le 6 février 2026 ( POOL / Jamie Squire )
    Andiamo! L'Italie lance ses JO d'hiver avec une cérémonie qui célèbre l'harmonie
    information fournie par AFP 06.02.2026 23:54 

    C'est parti: l'Italie a lancé vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina avec une cérémonie d'ouverture tenue simultanément sur quatre sites, du mythique stade San Siro aux villages alpins de Cortina, Predazzo et Livigno, pour célébrer "l'harmonie" ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank