Vidéo : Pourquoi Ikoné n’a pas célébré son but face au PSG

C’est une attitude qu’on ne cautionne évidemment pas, mais Jonathan Ikoné a fait le choix de ne pas trop célébrer son but face au PSG, inscrit lors de la victoire du Paris FC en 16e de finale de la Coupe de France (0-1).

Le natif de Bondy – à la différence de Kylian M’bappé qui lui est né à Paris contrairement à ce que tout le monde croit – a été formé avec les équipes de jeunes du PSG et compte même quelques apparitions en équipe première sous Unai Emery en 2016 avant d’être prêté à Montpellier puis transféré à Lille.…

SF pour SOFOOT.com