Vidéo : on a trouvé le plus grand fan de Colin Dagba sur Terre

Vidéo : on a trouvé le plus grand fan de Colin Dagba sur Terre

C’est facile d’avoir des maillots de Ronaldo ou de Mbappé, mais qui a des maillots d’arrières latéraux chez soi ? Mieux : qui a la plus grande collection de maillots d’un défenseur droit dans son placard ? Qui se plie en quatre pour trouver des maillots de Franck Béria ou de Jérôme Bonnissel ?

Il se trouve que c’est la prouesse réalisée par le rappeur Georgio (qui vient de sortir son album Gloria et qui sera en concert à l’adidas arena le 31 janvier). L’artiste parisien a une improbable collection de maillots de Colin Dagba chez lui !…

Dégaine (by So Foot) pour SOFOOT.com