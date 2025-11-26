 Aller au contenu principal
Vidéo : le triplé express et (quasiment) record de Kylian Mbappé en Ligue des champions
information fournie par So Foot 26/11/2025 à 22:00

Plus fort que Bafétimbi Gomis.

Sept minutes, c’est parfois trop juste pour la cuisson des pâtes al dente , mais c’est largement suffisant pour inscrire un triplé quand on s’appelle Kylian Mbappé. En Grèce, le Français a bien aidé le Real Madrid à oublier l’ouverture du score de l’Olympiakos en claquant trois buts en sept minutes : 22 e , 24 e , 29 e . Bim, bam, boum.

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
