Vidéo : le triplé express et (quasiment) record de Kylian Mbappé en Ligue des champions
Plus fort que Bafétimbi Gomis.
Sept minutes, c’est parfois trop juste pour la cuisson des pâtes al dente , mais c’est largement suffisant pour inscrire un triplé quand on s’appelle Kylian Mbappé. En Grèce, le Français a bien aidé le Real Madrid à oublier l’ouverture du score de l’Olympiakos en claquant trois buts en sept minutes : 22 e , 24 e , 29 e . Bim, bam, boum. …
CG pour SOFOOT.com
