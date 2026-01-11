 Aller au contenu principal
Big Macclesfield
Big Macclesfield

information fournie par So Foot 11/01/2026 à 02:35

Le Macclesfield FC, club de sixième division anglaise entraîné par le frère de Wayne Rooney, a fait tomber Crystal Palace, tenant du titre de la FA Cup. Un exploit monumental et une histoire magnifique qui symbolise tout ce qui fait la beauté de la Coupe.

On pourrait penser que tout a déjà été dit et écrit sur la magie de la Coupe. Ce petit plaisir de voir David foutre une balayette à Goliath, cette ambiance d’entre deux mondes, avec des professionnels qui foulent des champs de patates, ou a contrario le boulanger du coin qui pénètre dans les stades qu’il ne voit d’habitude qu’à la TV : tout ça arrive chaque année, en France ou ailleurs, et on devrait commencer à s’y habituer. Et pourtant, voir encore ce samedi le tenant du titre en FA Cup se faire sortir par une équipe de sixième division est toujours aussi fascinant, aussi jouissif. Le succès du Macclesfield FC face à Crystal Palace, en plus d’être un exploit majuscule dans la riche histoire de la Coupe d’Angleterre, nous rappelle à quel point ce sport peut être fucking beautiful .

Drame et renaissance

Le nom de Macclesfield n’est pas totalement inconnu des plus geeks du football d’Outre-Manche – et pas seulement parce que la ville du Cheshire a été élue la moins cultivée de Grande-Bretagne en 2004. Pendant des décennies, le Macclesfield Town FC était un club de niveau honnête, à la lisière du football amateur, et qui était même parvenu à pointer le bout de son nez en troisième division en 1998-1999. Mais ça, c’était avant sa mort : en 2020, le club est définitivement enterré après 146 ans d’existence, au terme d’une longue agonie financière avec des salaires impayés, des retraits de points et le Covid en bout de chaîne pour donner un dernier coup de pelle sur la tête des Silkmen .…

