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Victorieux en C1 asiatique avec Al-Ahli, Riyad Mahrez régale ses coéquipiers
information fournie par So Foot 28/04/2026 à 20:58

Victorieux en C1 asiatique avec Al-Ahli, Riyad Mahrez régale ses coéquipiers

Victorieux en C1 asiatique avec Al-Ahli, Riyad Mahrez régale ses coéquipiers

C’est lui qui régale ! Quelques jours après avoir remporté une seconde Ligue des champions asiatique avec Al-Ahli, samedi dernier contre les Japonais du Machida Zelvia, Riyad Mahrez a bien fait chauffer la CB. Selon le Daily Mail, l’international algérien a offert une montre Rolex sur mesure à chacun de ses coéquipiers, avec leur nom gravé dessus. Prix de l’unité ? Environ 20 000 euros.

🚨 رياض محرز يهدي زياد الجهني ساعة "رولكس" باللون الأخضر وشعار أبطال آسيا النخبة 🟢⚪️ pic.twitter.com/vLU2dmmPZO…

TJ pour SOFOOT.com

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