Victorieux en C1 asiatique avec Al-Ahli, Riyad Mahrez régale ses coéquipiers
C’est lui qui régale ! Quelques jours après avoir remporté une seconde Ligue des champions asiatique avec Al-Ahli, samedi dernier contre les Japonais du Machida Zelvia, Riyad Mahrez a bien fait chauffer la CB. Selon le Daily Mail, l’international algérien a offert une montre Rolex sur mesure à chacun de ses coéquipiers, avec leur nom gravé dessus. Prix de l’unité ? Environ 20 000 euros.
🚨 رياض محرز يهدي زياد الجهني ساعة "رولكس" باللون الأخضر وشعار أبطال آسيا النخبة 🟢⚪️ pic.twitter.com/vLU2dmmPZO…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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