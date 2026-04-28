Luis Enrique va entrer encore un peu plus dans la légende du PSG

Luis Enrique va entrer encore un peu plus dans la légende du PSG

Une pierre deux coups. Ce mardi soir, Luis Enrique va diriger son 168 e match à la tête du PSG, qui affronte le Bayern Munich en demi-finales aller de Ligue des champions. Un chiffre loin d’être anodin, puisqu’il accouche de deux nouveaux records à venir pour le technicien espagnol. Comme souligné par Statsdufoot, Enrique va devenir l’entraineur étranger le plus capé avec le club parisien toutes compétitions confondues devant le Portugais Artur Jorge, qui a dirigé le PSG entre 1991 et 1994.

🇪🇸 Luis Enrique (168 matchs) va devenir l'entraineur étranger le plus capé avec le Paris SG en compétition officielle devant Artur Jorge 🇵🇹 (167). #PSGBAY…

TJ pour SOFOOT.com