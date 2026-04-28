Luis Enrique va entrer encore un peu plus dans la légende du PSG
Une pierre deux coups. Ce mardi soir, Luis Enrique va diriger son 168 e match à la tête du PSG, qui affronte le Bayern Munich en demi-finales aller de Ligue des champions. Un chiffre loin d’être anodin, puisqu’il accouche de deux nouveaux records à venir pour le technicien espagnol. Comme souligné par Statsdufoot, Enrique va devenir l’entraineur étranger le plus capé avec le club parisien toutes compétitions confondues devant le Portugais Artur Jorge, qui a dirigé le PSG entre 1991 et 1994.
🇪🇸 Luis Enrique (168 matchs) va devenir l'entraineur étranger le plus capé avec le Paris SG en compétition officielle devant Artur Jorge 🇵🇹 (167). #PSGBAY…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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