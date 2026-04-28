Le onze du Bayern Munich face au PSG

Le combat des chefs. Vincent Kompany a désigné ses onze séminaristes du soir, qui tâcheront de déloger le PSG du Parc des princes. L’ancien défenseur belge, qui assistera à cette demi-finale aller de Ligue des champions depuis les tribunes, a dégainé le onze type. Alors que l’adjoint Aaron Banks sera sur le banc , l’attaque bavaroise est composée de Luis Díaz, Jamal Musiala, Michael Olise et Harry Kane. Serge Gnabry est blessé. Alphonso Davies a été préféré à Konrad Laimer au poste de latéral gauche. Le Bayern tente de rejoindre sa première finale de Ligue des champions depuis 2020.

La compo du Bayern Munich face au PSG :

Neuer – Stanišić, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, Díaz – Kane.…

UL pour SOFOOT.com