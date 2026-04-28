Le PSG peut devenir la première équipe française à gagner 100 matchs de coupe d'Europe

Ce n’est pas du Stéphane Bern, mais presque. En cas de victoire contre le Bayern ce mardi soir, le PSG peut devenir le premier club français à remporter cent matchs de Ligue des champions. Et oui, le champion d’Europe déjà remporté 99 matchs de C1.

Une première victoire en C1 contre le Bayern

La double confrontation des demies contre les Bavarois est l’occasion parfaite pour atteindre ce cap. En effet, la première victoire du PSG dans la compétition est une victoire contre… le Bayern Munich. Pour la première journée de la C1, le 14 septembre 1994, l’équipe de Luis Fernandez, emmenée par un David Ginola capitaine, s’était imposée 2-0 au Parc des Princes. George Weah et Daniel Bravo avaient marqué les deux buts de la soirée.…

UL pour SOFOOT.com