information fournie par So Foot • 19/02/2025 à 23:11

Victoire historique, buteurs : les stats folles du PSG contre Brest

Une pluie de records.

C’est peu dire que le PSG s’est amusé ce mercredi soir face à Brest, en barrage retour de Ligue des champions. Une très large victoire qui en plus d’offrir beaucoup de bonheur au public du Parc des Princes offre plusieurs records au club de la capitale, à commencer par la plus large victoire de son histoire en coupes d’Europe . De son côté, Brest quitte la scène européenne avec la plus large défaite d’un club français en C1.…

TB pour SOFOOT.com