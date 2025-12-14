Victoire complètement folle pour Lille à Auxerre
Auxerre 3-4 Lille
Buts : Sinayoko (57 e et 83 e SP) et Mbemba (66 e CSC) pour l’AJA // Haraldsson (9 e ), Bentaleb (77 e ), Diaoune (80 e ) et André (86 e ) pour les Dogues
Expulsions : Akpa (60 e ) et El-Azzouzi (88 e ) pour l’AJA // Ngoy (39 e ) et Perraud (88 e ) pour les Dogues …
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer