Victoire complètement folle pour Lille à Auxerre

Auxerre 3-4 Lille

Buts : Sinayoko (57 e et 83 e SP) et Mbemba (66 e CSC) pour l’AJA // Haraldsson (9 e ), Bentaleb (77 e ), Diaoune (80 e ) et André (86 e ) pour les Dogues

Expulsions : Akpa (60 e ) et El-Azzouzi (88 e ) pour l’AJA // Ngoy (39 e ) et Perraud (88 e ) pour les Dogues …

TB pour SOFOOT.com