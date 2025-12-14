 Aller au contenu principal
L’OM braque Monaco et récupère sa place sur le podium
information fournie par So Foot 14/12/2025 à 22:57

Longtemps dominé par un Monaco joueur mais pas tueur et chanceux de voir le but de Lamine Camara refusé, l'Olympique de Marseille est parvenu à s'imposer grâce à un but tardif de Mason Greenwood. Les Phocéens passeront les fêtes sur la troisième marches du podium.

Olympique de Marseille 1-0 AS Monaco

But : Greenwood (82 e )

Le dernier match de l’année 2025 aura offert son lot de spectacle et de rebondissements, avec à l’arrivée une victoire plus précieuse que méritée pour l’OM face à Monaco (1-0). Un Geronimo Rulli infranchissable, des attaquants monégasques incroyablement maladroits, un but étrangement refusé aux visiteurs et un but de Mason Greenwood au finish : voilà pour la recette phocéenne du soir. De quoi s’offrir une belle fête, tout en repassant devant Lille, à la troisième place du championnat.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
