L’OM braque Monaco et récupère sa place sur le podium

Longtemps dominé par un Monaco joueur mais pas tueur et chanceux de voir le but de Lamine Camara refusé, l'Olympique de Marseille est parvenu à s'imposer grâce à un but tardif de Mason Greenwood. Les Phocéens passeront les fêtes sur la troisième marches du podium.

Olympique de Marseille 1-0 AS Monaco

But : Greenwood (82 e )

Le dernier match de l’année 2025 aura offert son lot de spectacle et de rebondissements, avec à l’arrivée une victoire plus précieuse que méritée pour l’OM face à Monaco (1-0). Un Geronimo Rulli infranchissable, des attaquants monégasques incroyablement maladroits, un but étrangement refusé aux visiteurs et un but de Mason Greenwood au finish : voilà pour la recette phocéenne du soir. De quoi s’offrir une belle fête, tout en repassant devant Lille, à la troisième place du championnat.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com