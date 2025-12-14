Pourquoi le but de Lamine Camara a été refusé

Encore une décision qui va faire causer.

Alors que l’on jouait la 51 e minute au Vélodrome, Monaco a cru ouvrir enfin le score et concrétiser sa domination face à l’OM grâce à une volée de Lamine Camara. Mais le but a finalement été refusé , de manière pour le moins étrange. M. Letexier et son assistant ont estimé que Folarin Balogun, hors jeu sur l’ouverture de Caio Henrique vers Takumi Minamino, faisait action de jeu. Ce qui semble pour le moins discutable, l’attaquant américain étant à plusieurs mètres du ballon tout au long de l’action.…

TB pour SOFOOT.com