La Juventus s’impose à Bologne et retrouve le top 5
information fournie par So Foot 14/12/2025 à 22:43

La Juventus s’impose à Bologne et retrouve le top 5

La Juventus s’impose à Bologne et retrouve le top 5

Bologne 0-1 Juventus

But : Cabal (65 e ) pour la Juve

Expulsion : Heggem (69 e ) pour Bologne

