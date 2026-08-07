Versailles inscrit le premier but de l’histoire de la Ligue 3

L’évènement du football dans l’Hexagone ce week-end, c’est bien sûr l’inauguration de cette Ligue 3. Autrefois nommé National ou « N1 », le troisième échelon du football français vit sa première soirée en tant que championnat professionnel. Dix-huit clubs se jetant à corps perdus dans l’Eldorado, qu’ils soient de grosses cylindrées à l’image de Caen et Valenciennes ou des nouveaux comme la Roche Vendée ou Thionville.

Le goal au Basque

Pendant que les coachs apprenent à composer avec la nouvelle règle des challenges, il n’aura pas fallu attendre pour avoir un but. Romain Basque, patron de l’entrejeu de Versailles, aura eu l’honneur d’étrenner cette saison. En déplacement au stade Henri-Desgrange de la Roche-sur-Yon, l’ancien du Havre et de Châteauroux profite d’une erreur de relance pour allumer Imbad Ahamada. Un pion inscrit en trente secondes, tellement rapide que même le multiplex a eu du mal à le retransmettre.…

MP pour SOFOOT.com