 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Caen, Thionville et La Roche lancent la Ligue 3 en grande pompe
information fournie par So Foot 07/08/2026 à 22:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Caen, Thionville et La Roche lancent la Ligue 3 en grande pompe

Caen, Thionville et La Roche lancent la Ligue 3 en grande pompe

Plus d’informations à venir…

Caen 4-0 Valenciennes

Buts : Fahd El Khoumisti (13 e , 40 e et 60 e ) et Mohamed Hafid (84 e ) pour Caen.

MP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank