Fahd El Khoumisti rentre dans la légende de la Ligue 3

Pas le « Cavani de la réserve » pour rien.

À Orléans ou au Mans, Fahd El Khoumisti a imposé sa terreur sur les pelouses de National depuis cinq ans déjà. Le buteur originaire de la Sarthe aurait même pu aspirer à plus haut sans cette grave blessure une fois qu’il découvrait la Ligue 2 avec Concarneau. Après une énième saison à dix-huit pions dans le Loiret, le trentenaire a accepté un transfert qui a fait office de coup de tonnerre en Ligue 3, direction Caen. Signe que le SMC ne souhaite pas vivre une troisième saison à ce niveau-là.…

MP pour SOFOOT.com