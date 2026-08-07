Un champion d’Italie fait ses adieux à Milan

Encore un pilier de l’ère Pioli qui s’en va. Plaque tournante des Rossoneri ayant remporté le Scudetto en 2022, la suite aura été moins flatteuse. Des blessures au genou, des prêts anecdotiques à Marseille et au Dinamo Zagreb, et une envie de prouver quoi qu’il arrive. Absent de la dernière Coupe du monde à son grand désarroi, le milieu algérien se voit contraint de prendre un nouveau départ. Alors que son bail se terminait à l’été 2027, Ismaël Bennacer a annoncé sa résiliation de contrat avec l’AC Milan.

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MP pour SOFOOT.com