Vers une première convocation avec le Sénégal pour Malang Sarr ?

Enfin la consécration ? Auteur d’une saison remarquable avec Lens, Malang Sarr pourrait être convoqué pour la première fois avec le Sénégal, selon les informations de Foot Mercato . Le défenseur central de 27 ans a clamé à de nombreuses reprises son envie de porter les couleurs des Lions de la Teranga : « La sélection, c’est quelque chose qui me parle vraiment. Je suis prêt, j’ai envie d’y être », avait-il déclaré à L’Équipe en novembre dernier. Par le passé, il avait d’ailleurs déjà été ciblé par les champions d’Afrique en titre.

Une rude concurrence

Toutefois, il faut désormais que le sélectionneur Pape Thiaw entérine ce choix. Pour rappel, il avait décidé de se passer des services du roc lensois lors de la dernière CAN. Au poste de Sarr, la concurrence est rude chez les champions d’Afrique avec des noms comme Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck ou encore Nobel Mendy. Le Sénégal a deux amicaux de prévus lors de la trêve internationale de mars : le Pérou (le 28 mars prochain) puis la Gambie (le 31 mars).…

TM pour SOFOOT.com