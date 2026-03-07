 Aller au contenu principal
L'agent de Jürgen Klopp répond aux rumeurs envoyant l'Allemand au Real Madrid
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 18:21

Spoiler : ce n’est pas pour tout de suite.

Il est difficile d’imaginer Álvaro Arbeloa démarrer la saison 2026-2027 sur le banc du Real Madrid, tant ses premiers pas après avoir succédé à Xabi Alonso sont loin d’avoir convaincu. En Espagne, les rumeurs vont bon train sur l’identité du prochain entraîneur des Merengues , et Jürgen Klopp est un nom qui revient inlassablement. « Il n’est pas nécessaire de répondre à des questions concernant des rumeurs. Personne ne nous a contactés pour le moment » , a néanmoins tempéré Marc Kosicke, l’agent de Klopp, auprès de la plateforme 365Scores.…

AL pour SOFOOT.com

