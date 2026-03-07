Nouvel rechute pour Manuel Neuer avant d'affronter l'Atalanta

Il fallait bien un nuage noir dans cette soirée. Le succès sans appel du Bayern Munich face au Borussia Mönchengladbach ce vendredi soir a été terni par la sortie à la pause de Manuel Neuer, touché au mollet et remplacé par Jonas Urbig.

Retour raté

Neuer, qui effectuait son retour à la compétition après deux matchs d’absence, consécutifs à une précédente blessure au mollet, a donc raté son retour, marqué par « une petite déchirure musculaire » , confirmée ce samedi par un communiqué du Bayern. Selon Sport Bild , son absence devrait durer environ deux semaines . Ce qui signifie qu’il manquera le déplacement de son club sur la pelouse de l’Atalanta le 10 mars prochain en huitième de finale aller de la Ligue des champions (et potentiellement le match retour, prévu le 18), ainsi que les rencontres de Bundesliga face au Bayer Leverkusen et à l’Union Berlin.…

JD pour SOFOOT.com