En plein match, la Brigade Loire distribue une caricature de Waldemar Kita cirant les pompes de Nasser Al-Khelaïfi

Le plus gros highlight de la première mi-temps.

En pleine rencontre opposant Nantes et Angers, soporifique à souhait, une partie des membres de la Brigade Loire a trouvé un moyen de divertir l’assistance en allant lancer des tracts vers la tribune présidentielle. Les petits plaisantins ont réussi à s’immiscer dans la tribune de presse, située juste au-dessus de la tribune présidentielle. Sur ce tract, on y voit une caricature de Waldemar Kita à genoux, en train de cirer les pompes de Nasser Al-Khelaïfi, et une inscription en-dessous : « Nouvelle multipropriété : le FCN devient la pute du PSG ». …

AL pour SOFOOT.com