Vers une fin de saison pour Luka Modrić ?

Mbappé se sentira moins seul. En effet, un autre capitaine national a des petits soucis de santé, avant d’attaquer le Mondial. Et cette fois c’est Luka Modrić et l’AC Milan qui en font les frais . Titulaire face à la Juventus, le milieu croate a dû céder sa place à la 80 e minute après un choc avec Manuel Locatelli. Le verdict est sans appel selon le média croate Sportske Novosti : double fracture de la pommette pour le Ballon d’or 2018 .

Un dernier bal masqué ?

Selon le journal, l’ancien merengue « ne devrait plus fouler les pelouses de Serie A d’ici la fin de saison » . Milan peut donc faire une croix sur son maestro croate pour le sprint final , alors que la qualification en Ligue des champions n’est pas encore assurée pour l’actuel troisième du championnat italien.…

EM pour SOFOOT.com