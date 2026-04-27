Les détails de la suspension (très) stricte de Kompany

L’UEFA ne plaisante pas. Suspendu après avoir écopé de son troisième carton jaune de la saison en Ligue des champions lors du quart de finale retour face au Real Madrid (4-3), l’entraîneur du Bayern Vincent Kompany devra se conformer au règlement imposé par l’instance de football européenne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette réglementation est stricte !

Le règlement très strict de l’UEFA

D’après les informations du média allemand BILD , le Belge de 40 ans sera séparé de son équipe dès son arrivée au Parc des Princes . Il aura interdiction de se rendre dans le vestiaire bavarois, comme le stipule l’article 69 du Règlement disciplinaire de l’UEFA : « Un manager/entraîneur suspendu de ses fonctions ne peut pas entrer dans le vestiaire ni dans le tunnel avant ou pendant le match. » …

VM pour SOFOOT.com