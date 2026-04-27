Pas d'Euro 2032 pour l'Italie ni de compétitions européennes pour ses clubs ?

Che disastro ! L’enquête pour « complicité de fraude sportive » concernant le responsable de la désignation des arbitres de Serie A et B, Gianluca Rocchi, pourrait avoir de terribles répercussions pour le football italien .

En effet, le président de la Serie A Ezio Simonelli s’est entretenu avec celui de l’UEFA, Aleksander Čeferin, et les indications de ce dernier sont fortes : si ingérence politique au sein de la fédération italienne il y a, alors les clubs du pays risqueraient une exclusion des compétitions européennes et l’Italie se pourrait se voir retirer la co-organisation de l’Euro 2032 rapportent le Corriere della Sera et Calcio Finanza . Ce n’est pas la première menace du président de l’UEFA, qui avait déjà exprimé son agacement début avril, au vu des problèmes d’infrastructures du pays.…

EA pour SOFOOT.com