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Vers une Coupe du monde à 64 équipes dès 2030 ?
information fournie par So Foot 21/05/2026 à 18:36

Vers une Coupe du monde à 64 équipes dès 2030 ?

Vers une Coupe du monde à 64 équipes dès 2030 ?

Les idées de Gianni. Après avoir déjà élargi la Coupe du monde à 48 nations pour l’édition 2026 en Amérique du Nord, l’ami Infantino semble avoir les yeux plus gros que le ventre.

Selon AS , la FIFA réfléchit à étendre le format à 64 pays, et les débats porteraient sur un élargissement dès l’édition 2030. « La FIFA et ses dirigeants commencent à envisager cette idée comme un moyen de donner tout son sens à la notion de pluralité du football  » , écrit le quotidien espagnol.…

OC pour SOFOOT.com

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