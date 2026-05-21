Un joueur d'Aston Villa élu meilleur joueur de la saison de Ligue Europa

Un joueur d'Aston Villa élu meilleur joueur de la saison de Ligue Europa

Attention, roulement de tambours ! Et le trophée du meilleur joueur de la saison en Ligue Europa est décerné à… un joueur d’Aston Villa. Youhou, quelle surprise ! Buteur et passeur décisif ce mercredi soir lors de la balade des Villans face à Fribourg (0-3) en finale de la C3, Morgan Rogers a été désigné joueur de la compétition par l’UEFA.

🏆 UEFA Europa League Player of the Season: Morgan Rogers 👏 #UEL | @AVFCOfficial pic.twitter.com/XZioO9uvZv…

VM pour SOFOOT.com