Les arbitres de Liga portent plainte contre Florentino Pérez et Real Madrid TV

L’empire contre-attaque. Les arbitres de Liga ont décidé de porter plainte contre Florentino Pérez et la chaîne officielle Real Madrid TV . L’Association espagnole des arbitres de football (ARSAF) considère que le club de la capitale, son président et donc la chaîne alimentent un climat de pression et de haine autour de l’arbitrage en Espagne.

Lors de son discours du 12 mai dernier, Pérez avait avancé l’existence d’une « corruption systématique » , assurant que plusieurs titres du Real avaient été « volés » ces dernières années. Une deuxième action juridique après celle déposée par le Barça il y a quelques jours pour les mêmes raisons.…

TC pour SOFOOT.com