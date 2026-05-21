Claude Puel met la pression sur Lens avant la finale

En voilà un qui s’attend à repartir du Stade de France la larme à l’œil et les fesses rougies. À la veille de la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice, Claude Puel a jugé que le club artésien est l’ultra-favori de cette rencontre déséquilibrée.

« Ce serait une faute de ne pas gagner contre nous »

« Ils vont jouer pratiquement à domicile, ils restent sur un score fleuve à Lyon (0-4) avec une deuxième équipe. Ils ont tous les atouts de leur côté, donc, oui, ils sont immensément favoris , a concédé le coach de Nice en conférence de presse. Ils sont obligés de gagner, ça doit être difficile pour eux de préparer ce match. Nous, on le prépare sereinement. Pour eux, ce serait une faute de ne pas gagner contre nous. » …

VM pour SOFOOT.com