Vers un seul match prévu pour le prochain Boxing Day ?
Foutue téloche !
Véritable tradition outre-Manche, le Boxing Day pourrait être victime de tomber un vendredi cette année. Un jour qui pourrait conduire les chaînes SkySports, BT sports et Amazon Prime à répartir les matchs de Premier League à la manière d’une journée de championnat normale. Soit en ne diffusant qu’un seul match le 26 décembre. D’après le contrat qui les unit avec les dirigeants de clubs, les trois diffuseurs prévoient en effet 33 journées organisées sur un week-end et cinq en milieu de semaine.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
