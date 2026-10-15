Arsenal arrive encore à se distinguer dans cette campagne de Ligue des champions

Ça ne surprend plus personne. En deux journées de Ligue des champions, un joli total de 147 pions a été logé au fond des filets des différents stades. Et parmi tous ces cachous, une seule équipe s’en sort indemne . Sans trop de suspens, il s’agit d’ Arsenal. Et les Gunners ont encore été épargnés mardi par le LOSC.

Rebelote ?

L’année dernière, déjà, les Londoniens avaient terminé la phase de poule avec la meilleure défense . Seulement quatre petits pions mangés , soit trois de moins que ses dauphins sur cette statistique. Cette règle ne s’applique pas uniquement à la coupe aux grandes oreilles pour les joueurs de Arteta puisqu’en championnat, la saison dernière, l’Emirates faisait office de bunker. En 38 rencontres, encaisser 27 buts a tout d’une prouesse. Et ce, même si le record du rival Chelsea établi lors de la saison 2004-2005 reste bien loin : 15 buts encaissés en 38 parties .…

AC pour SOFOOT.com