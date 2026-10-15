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En disgrâce, Nemanja Radonjic effectue un retour aux sources
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 18:26

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En disgrâce, Nemanja Radonjic effectue un retour aux sources

En disgrâce, Nemanja Radonjic effectue un retour aux sources

Rien ne Serbe de courir, il fallait partir à point.

Revenu il y a deux ans en Serbie, on pensait déjà que Nemanja Radonjic avait compris l’opportunité qui se présentait à lui. En signant à l’Étoile rouge, l’ancien ailier de l’OM pouvait redorer son blason et se faire une place dans un club jouant régulièrement la Coupe d’Europe. L’illusion aura duré un an. Après quelques coups d’éclat et un titre de champion dans la poche, le trentenaire a encore dérapé. Un « comportement non professionnel » signalé par son club avant un barrage de Ligue Europa contre Lille, et une mise à l’écart à l’arrivée.…

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