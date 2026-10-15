Omar Sy est tombé amoureux de l’OM à cause des ultras parisiens

Lupin bientôt en version marseillaise ? Omar Sy n’a pas trahi le Paris Saint-Germain, loin de là. Au micro de France Inter ce mercredi matin, pour son portrait, l’acteur français a annoncé être un supporter marseillais. Pourtant natif de Trappes, il explique que c’est à cause du contexte tendu autour du Parc et des « Boulogne Boys » , groupe ultra historique du PSG, qu’il a changé son fusil d’épaule.

Avec des Sy, on met Paris en

Dans « Le Grand Portrait » de Sonia Devillers, Omar Sy s’est exprimé sur son désamour du Paris Saint-Germain, apparu à partir des années 1990 : « Il faut remettre dans le contexte. Je suis adolescent et, à l’époque (…) il faut être au moins 10 pour aller voir le match. » Il poursuit : « Qu’est-ce qui se passe au Parc ? C’est les Boulogne Boys, qui sont des fachos et qui tabassent des mecs comme moi. » Le groupe a été dissous par le gouvernement français en 2008, après de nombreux épisodes de violences et de dérives identitaires.…

LT pour SOFOOT.com