 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vers un retournement de situation dans le dossier Vozinha ?
information fournie par So Foot 01/08/2026 à 17:54
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Vers un retournement de situation dans le dossier Vozinha ?

Vers un retournement de situation dans le dossier Vozinha ?

De pas de club à deux clubs. La révélation du Mondial 2026 pourrait finalement ne jamais jouer au Chili . Alors que le club de Colo-Colo a annoncé le 25 juillet dernier le recrutement de Vozinha, le média brésilien Globo Esporte indique que le portier de 40 ans pourrait finalement se diriger vers le Maroc .

Des négociations ouvertes avec le RS Berkane

Alors qu’il n’a toujours pas posé les pieds au Chili depuis l’annonce de son recrutement par le Cacique , le gardien du Cap-Vert pourrait finalement retrouver le haut niveau en Botola Pro, sous les couleurs du RS Berkane si l’on en croit Globo Esporte . Vozinha n’aurait toujours pas paraphé son contrat avec Colo-Colo , lui permettant ainsi de pouvoir faire volte-face. Une donnée qui pourrait expliquer pourquoi son arrivée au Chili a été décalée à trois reprises cette semaine . En revanche, tous les détails ne seraient pas encore réglés selon le média brésilien, le joueur attendrait encore l’offre officielle du RS Berkane pour pouvoir arrêter son choix.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Léon Marchand de retour à Paris pour l'Euro de natation
    Léon Marchand de retour à Paris pour l'Euro de natation
    information fournie par AFP Video 01.08.2026 19:23 

    Touché aux adducteurs aux Championnats de France, Léon Marchand participera bien à l'Euro de natation à partir du 10 août à Paris. Le quadruple champion olympique est pour l'instant inscrit sur quatre courses: les 200 et 400 m quatre nages, le 200 m papillon et ... Lire la suite

  • Le président de la Fifa Gianni Infantino, le 19 juillet 2026 à East Rutherford ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    L'UEFA tacle sèchement Infantino, malgré son revirement sur son projet controversé
    information fournie par AFP 01.08.2026 19:17 

    L'UEFA a sèchement taclé samedi le patron de la Fifa Gianni Infantino, affirmant que l'Italo-Suisse avait perdu sa confiance, et ce malgré le retrait de son projet controversé d'ouverture des compétitions internationales à des investisseurs privés. A moins d'un ... Lire la suite

  • Cette photo prise en juillet 2023 montre le Broad Peak, où une avalanche meurtrière s'est produite ( AFP / Joe STENSON )
    Pakistan : l'alpiniste Nirmal Purja et les neuf membres de son expédition tués par une avalanche
    information fournie par AFP 01.08.2026 19:01 

    L'alpiniste star britanno-népalais Nirmal Purja et les neuf autres membres de son expédition ont trouvé la mort dans une avalanche au Pakistan sur l'un des plus hauts sommets du monde. "C'est avec un immense chagrin que nous confirmons que Nirmal Purja a tragiquement ... Lire la suite

  • Mamadou Sangaré s'envole pour l'Angleterre
    Mamadou Sangaré s'envole pour l'Angleterre
    information fournie par So Foot 01.08.2026 18:33 

    Un de perdu, aucun de retrouvé. C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Mamadou Sangaré quitte Lens pour s’engager avec Brendford jusqu’en 2031 . Embed t.co… LB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank