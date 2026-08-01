Vers un retournement de situation dans le dossier Vozinha ?

De pas de club à deux clubs. La révélation du Mondial 2026 pourrait finalement ne jamais jouer au Chili . Alors que le club de Colo-Colo a annoncé le 25 juillet dernier le recrutement de Vozinha, le média brésilien Globo Esporte indique que le portier de 40 ans pourrait finalement se diriger vers le Maroc .

Des négociations ouvertes avec le RS Berkane

Alors qu’il n’a toujours pas posé les pieds au Chili depuis l’annonce de son recrutement par le Cacique , le gardien du Cap-Vert pourrait finalement retrouver le haut niveau en Botola Pro, sous les couleurs du RS Berkane si l’on en croit Globo Esporte . Vozinha n’aurait toujours pas paraphé son contrat avec Colo-Colo , lui permettant ainsi de pouvoir faire volte-face. Une donnée qui pourrait expliquer pourquoi son arrivée au Chili a été décalée à trois reprises cette semaine . En revanche, tous les détails ne seraient pas encore réglés selon le média brésilien, le joueur attendrait encore l’offre officielle du RS Berkane pour pouvoir arrêter son choix.…

LB pour SOFOOT.com