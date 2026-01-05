 Aller au contenu principal
Vers un retour anticipé d'un jeune prêté par Strasbourg
05/01/2026

Encore un déménagement…

Selon des médias allemands, le Racing Club de Strasbourg a mis fin au prêt de Pape Demba Diop en Allemagne . Le milieu sénégalais de 22 ans avait rejoint l’Alsace l’été dernier pour 7,5 millions d’euros en provenance de Zulte Waregem, avant d’être prêté deux mois plus tard au FC Nuremberg.…

JE pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2026 So Foot

