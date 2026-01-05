Vers un retour anticipé d'un jeune prêté par Strasbourg
Encore un déménagement…
Selon des médias allemands, le Racing Club de Strasbourg a mis fin au prêt de Pape Demba Diop en Allemagne . Le milieu sénégalais de 22 ans avait rejoint l’Alsace l’été dernier pour 7,5 millions d’euros en provenance de Zulte Waregem, avant d’être prêté deux mois plus tard au FC Nuremberg.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
