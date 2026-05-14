Vers un report de la finale du Championship ?

Vers un report de la finale du Championship ?

The bureau of ledends ! La finale de Championship est menacée en raison… d’une grosse affaire d’espionnage. Programmée samedi 23 mai prochain entre Hull City et Southampton, elle pourrait être décalée car les Saints sont dans la tourmente. La fédé anglaise pourrait avoir besoin de temps pour décider d’une éventuelle exclusion des Sudistes, après la révélation de preuves d’espionnages avant la demi-finale de play-offs contre Middlesbrough, comme le raconte The Telegraph .

📸 The Southampton analyst at the centre of “spygate” has been unmasked while rivals launch investigations into feared espionage. Telegraph Sport has learned of at least one other club now looking at whether Tonda Eckert’s staff had secretly watched their training sessions 👇… pic.twitter.com/zy9gXqXGpO…

UL pour SOFOOT.com