Álvaro Arbeloa répond à Kylian Mbappé : « C'est moi qui décide »

Un dialogue de sourds. La tension reste palpable au Real Madrid, petit vainqueur d’Oviedo ce jeudi soir. Sifflé par le public madrilène à son entrée en jeu, Kylian Mbappé n’a pas esquivé la zone mixte, allumant quelques mèches et faisant comprendre qu’il n’était pas en accord sur tout avec son entraîneur, Álvaro Arbeloa.

« J’aimerais bien avoir quatre attaquants. Je ne sais pas quoi dire. Je n’ai pas quatre attaquants et je n’ai jamais dit ça. Vous avez dû mal me comprendre, je ne sais pas trop quoi dire », a-t-il répondu après avoir été interrogé sur les mots prononcés par Mbappé devant les médias.…

CG pour SOFOOT.com