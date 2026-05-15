Nostalgique de Xabi Alonso, Kylian Mbappé admet s'être trompé sur une chose

Le spectacle n’était pas sur le terrain à Madrid. Non, il se passait dans les coulisses du Bernabeu, ce jeudi soir, après la victoire face à Oviedo. Kylian Mbappé est passé en zone mixte pour balancer des messages à peine codés, Álvaro Arbeloa lui a répondu et la fin de saison devrait être encore plus longue que prévu pour les Merengue .

Toujours face à la presse, Mbappé n’a pas caché sa nostalgie de Xabi Alonso, viré en janvier, tout en laissant comprendre que ce n’était plus pareil sous le nouveau coach : « On a bien commencé la saison, on avait tout. Ensuite, on a tout perdu en deuxième partie. Ça fait très mal parce qu’on avait une structure et une idée de jeu, Mais c’est le passé et il faut aller de l’avant. » …

CG pour SOFOOT.com