 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mbappé pense être quatrième choix de l'attaque du Real Madrid
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 00:38

Mbappé pense être quatrième choix de l'attaque du Real Madrid

Mbappé pense être quatrième choix de l'attaque du Real Madrid

Vivement les vacances. En tongs après une fin de saison très galère, le Real Madrid a fait le service minimum en s’imposant contre Oviedo (2-0) , lanterne rouge de la Liga. De retour en Liga après une gêne aux ischios jambiers de la jambe gauche, le capitaine de l’équipe de France s’est fait copieusement sifflé par le public du Santiago-Benabéu. Si son coéquipier Vinícius a également subi des quolibets, l’attaquant a réagi sans polémiquer : « Ils ne sont pas contents. C’est la seule façon de comprendre les sifflets. »

Todo o Estádio Bernabéu assobiou a entrada de Mbappé 🤯#DAZNLALIGA pic.twitter.com/OQgdyMYPdN…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nostalgique de Xabi Alonso, Kylian Mbappé admet s'être trompé sur une chose
    Nostalgique de Xabi Alonso, Kylian Mbappé admet s'être trompé sur une chose
    information fournie par So Foot 15.05.2026 01:37 

    Le spectacle n’était pas sur le terrain à Madrid. Non, il se passait dans les coulisses du Bernabeu, ce jeudi soir, après la victoire face à Oviedo. Kylian Mbappé est passé en zone mixte pour balancer des messages à peine codés, Álvaro Arbeloa lui a répondu et ... Lire la suite

  • Álvaro Arbeloa répond à Kylian Mbappé : « C'est moi qui décide »
    Álvaro Arbeloa répond à Kylian Mbappé : « C'est moi qui décide »
    information fournie par So Foot 15.05.2026 01:19 

    Un dialogue de sourds. La tension reste palpable au Real Madrid, petit vainqueur d’Oviedo ce jeudi soir. Sifflé par le public madrilène à son entrée en jeu, Kylian Mbappé n’a pas esquivé la zone mixte, allumant quelques mèches et faisant comprendre qu’il n’était ... Lire la suite

  • Une légende de Chelsea va quitter le club
    Une légende de Chelsea va quitter le club
    information fournie par So Foot 15.05.2026 00:02 

    Sam sam, le petit héros des grands héros. Sam Kerr va quitter Chelsea . Après six ans et demi au club et une fin de contrat cet été, l’internationale australienne, bourreau des Bleues en quarts de finale du Mondial 2023, fait ses valises avec plein de bagages. ... Lire la suite

  • Vers un report de la finale du Championship ?
    Vers un report de la finale du Championship ?
    information fournie par So Foot 14.05.2026 23:51 

    The bureau of ledends ! La finale de Championship est menacée en raison… d’une grosse affaire d’espionnage. Programmée samedi 23 mai prochain entre Hull City et Southampton, elle pourrait être décalée car les Saints sont dans la tourmente. La fédé anglaise pourrait ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank