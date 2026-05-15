Mbappé pense être quatrième choix de l'attaque du Real Madrid

Vivement les vacances. En tongs après une fin de saison très galère, le Real Madrid a fait le service minimum en s’imposant contre Oviedo (2-0) , lanterne rouge de la Liga. De retour en Liga après une gêne aux ischios jambiers de la jambe gauche, le capitaine de l’équipe de France s’est fait copieusement sifflé par le public du Santiago-Benabéu. Si son coéquipier Vinícius a également subi des quolibets, l’attaquant a réagi sans polémiquer : « Ils ne sont pas contents. C’est la seule façon de comprendre les sifflets. »

Todo o Estádio Bernabéu assobiou a entrada de Mbappé 🤯#DAZNLALIGA pic.twitter.com/OQgdyMYPdN…

UL pour SOFOOT.com