Vers un nombre record de clubs anglais en Ligue des champions

On approcherait des 14% du total des participants.

Parmi les vainqueurs de la réforme du format de la Ligue des champions, la Premier League figure au sommet, comme son coefficient UEFA, le plus élevé d’Europe. La saison prochaine, cinq clubs anglais participeront en effet à la C1 et, hormis Liverpool déjà sacré, la lutte est encore très serrée pour les tickets restants, puisqu’Arsenal (67 points avant la 36 e journée), Manchester City (64), Newcastle (63), Chelsea (idem), Nottingham Forest (61) et Aston Villa (60) sont toujours dans la course pour décrocher la timbale.…

JD pour SOFOOT.com