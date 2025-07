Thibaut Courtois adoube le PSG

Même Courtois en devient bon joueur !

Impuissant face au PSG malgré plusieurs arrêts de grande classe en début de rencontre , Thibaut Courtois est revenu au micro de DAZN sur la déculotté concédée face aux Parisiens, avec une justesse et une honnêteté qu’on ne lui connaissait pas forcément. « Au fur et à mesure de la saison ils ont été meilleurs chaque semaine, a-t-il entamé. I ls pressent très bien, très haut, tout le monde, ils laissent l’espace et c’est à nous d’essayer de trouver l’espace en jouant vite. On s’est entraîné comme ça mais on n’a pas réussi à le faire ».…

JF pour SOFOOT.com