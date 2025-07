Faites que cette saison du PSG ne s'arrête jamais !

Encore éblouissants face au Real (4-0), les Parisiens continuent de rouler sur tous les obstacles qui leur sont proposés et donnent l'impression de ne jamais être rassasiés. Au point de ne jamais vouloir voir cette saison s'arrêter ? Peut-être pas quand même, mais un peu, au fond.

Vous vous souvenez, ados, de ces fin de colos où personne ne voulait rentrer chez soi, de peur de perdre quelque chose, des amitiés, des relations, et surtout un sentiment de plénitude atteint pendant des vacances inoubliables, avec cette horrible sensation de ne jamais pouvoir la retrouver par la suite ? Lorsqu’on regarde le PSG version 2024-2025 (devrait-on aussi dire 2025-2026 ?), il y a quelque chose de cet ordre là. Car pour Paris, ce Mondial des clubs est bien paradoxal. Alors que les organismes sont à bout, que les matchs s’enchaînent et que le mois de juillet est déjà bien entamé, les Rouge et Bleu ne sont toujours pas en vacances. Il fait près de 40 degrés au États-Unis, certains matchs se sont joués dans des stades à moitié vides, la réalisation laisse à désirer et donne l’impression de voir des cinématiques de jeu vidéo et pourtant, le PSG parvient encore à procurer du plaisir.

Les vacances ? Quelles vacances ?

Nous sommes le 10 juillet et la plupart des équipes de l’Hexagone et des championnats voisins ont déjà repris le chemin de l’entraînement, ou plutôt, de la reprise. Un détail qui a toute son importance, alors que les Parisiens ne sont toujours pas partis en vacances, et qu’ils disputeront dimanche la finale de la Coupe du monde des clubs. Ils n’ont en tout cas pas vraiment l’air d’avoir envie de couper tout de suite, comme si pour eux aussi, il était question de faire durer le kif. C’est à se demander s’il n’a pas fallu forcer Willian Pacho et Lucas Hernandez, suspendus ce mercredi et qui le seront aussi pour la finale, à filer sous les tropiques. Ces joueurs donnent plutôt l’impression de vouloir accumuler des RTT sur un compte épargne temps au lieu de se dorer la pilule au soleil.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com