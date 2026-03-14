Vers un arrêt de l'émission L'Equipe du soir ?

La télé elle a changé. Les débats d’après-match de L’Equipe du soir sont peut-être en voie d’extinction : selon Paris Match , la chaîne L’Equipe se pose des questions sur l’avenir de l’émission , diffusée depuis 2008. « Le programme pourrait voir son nombre de débatteurs drastiquement diminué. Mais la possibilité d’un arrêt de l’émission après la Coupe du monde de football est aussi sur la table » , précise le média. Olivier Ménard et ses chroniqueurs pourraient donc tirer leur révérence dans quatre mois.

Les raisons derrière cette réflexion seraient principalement économiques , le groupe L’Equipe cherchant à réduire ses dépenses. L’Equipe du soir a déjà perdu du terrain ces derniers mois en laissant la place, certains soirs, à des films ou des compétitions, par exemple de fléchettes. « Un jour, ça va s’arrêter, c’est normal parce que tout s’arrête. Je serai triste, mais quelle chance j’aurai eue ! » , nous confiait Olivier Ménard en 2023.…

QB pour SOFOOT.com