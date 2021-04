Veolia-Suez, embrassez les mariés !

Le petit monde des banquiers d'affaires, spécialistes des grandes entreprises, a l'art de baptiser les opérations secrètes (ou supposées l'être) de doux petits noms de code. Toujours flatteurs, parfois trompeurs. Prenons celui de l'offensive menée par Veolia sur Suez et déclenchée à la fin de l'été 2020 : « Sonate », qui, rappelons-le, renvoie à une musique « non chantée ». Pourtant, que cette sonate des eaux et des déchets a été enveloppée par le bruit et le fracas : poursuites judiciaires, sorties médiatiques virulentes, mises sous pression publique... Tous les coups étaient permis. Dès le début. Puis ce final : le dernier mouvement a été proposé ce 12 avril, avec l'annonce officielle d'un accord entre Vivaldi - surnom de Veolia - et Schubert - celui de Suez. Voilà les deux parties enfin sur la même longueur d'onde.

Dans un communiqué commun, les deux champions français de l'eau et des déchets expliquent que Veolia devrait absorber en partie son rival afin de donner naissance à un « champion mondial de la transition écologique ». Veolia mettrait la main sur une large partie des activités de Suez à l'international pour peser, au total, 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pas mal du tout ! Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a réaffirmé sa volonté d'« intégration et de mixité des équipes de direction du siège et des pays ». Bertrand Camus, directeur général de Suez, et farouche opposant à

