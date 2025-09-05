 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vent d'inquiétude dans le cinéma après le rachat annoncé d'UGC par Canal+
information fournie par AFP 05/09/2025 à 08:37

Le rachat d'UGC par Canal+ n'en est qu'à ses prémices mais fait déjà souffler un vent d'inquiétude dans le cinéma indépendant français, qui redoute une "concentration" des pouvoirs aux mains d'un seul acteur ( BELGA / NICOLAS MAETERLINCK )

Le rachat d'UGC par Canal+ n'en est qu'à ses prémices mais fait déjà souffler un vent d'inquiétude dans le cinéma indépendant français, qui redoute une "concentration" des pouvoirs aux mains d'un seul acteur ( BELGA / NICOLAS MAETERLINCK )

Le rachat d'UGC par Canal+ n'en est qu'à ses prémices mais fait déjà souffler un vent d'inquiétude dans le cinéma indépendant français, qui redoute une "concentration" des pouvoirs aux mains d'un seul acteur.

Premier financeur privé du cinéma français (quelque 220 millions d'euros investis par an), le groupe de Vincent Bolloré a annoncé lundi le début d'un processus devant conduire "en 2028" à une prise de prise de contrôle totale d'UGC, ses 48 cinémas en France mais aussi sa société de production et de distribution.

Si l'opération va à son terme, Canal+ et sa société StudioCanal seraient présents en force à toutes les étapes de la vie d'un film, de son préfinancement à son exploitation en salles et à la diffusion télé.

"Ce sera la première fois qu'un groupe aura autant de puissance à chaque étape. StudioCanal sera en position d'écraser tout le monde", redoute auprès de l'AFP une productrice indépendante sous couvert de l'anonymat.

Elle note que Canal+ mettrait aussi la main sur l'UGC Ciné Cité les Halles à Paris, plus grande salle d'Europe et baromètre de la fréquentation en France.

Ceux qui acceptent de parler publiquement partagent la même inquiétude.

Jointe par l'AFP, l'association de cinéastes indépendants Acid, qui organise chaque année une section parallèle au festival à Cannes, dit craindre "un déclin de la diversité du cinéma".

"Tout phénomène de concentration du marché ne peut se faire qu'au détriment des œuvres de la diversité et d'une offre riche, menaçant in fine la capacité même des publics à les découvrir", détaille l'association.

- Filière fragilisée -

Un des principaux sujets d'inquiétude se joue bien en amont de la production d'un film.

Au début de sa vie, un long-métrage doit trouver un distributeur qui lui accordera un pré-financement et, en bout de chaîne, assurera notamment sa promotion et sa sortie en France voire à l'étranger.

Etape cruciale, le choix d'un distributeur influence souvent le niveau de financement que les chaînes de télé accepteront de débloquer pour soutenir un film.

Si le rachat annoncé lundi se concrétise, Canal+ engloberait la société de distribution d'UGC au risque de faire disparaître un acteur vers lequel des productions peuvent actuellement se tourner pour se financer ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Si le rachat annoncé lundi se concrétise, Canal+ engloberait la société de distribution d'UGC au risque de faire disparaître un acteur vers lequel des productions peuvent actuellement se tourner pour se financer ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Or, si le rachat annoncé lundi se concrétise, Canal+ engloberait la société de distribution d'UGC au risque de faire disparaître un acteur vers lequel des productions peuvent actuellement se tourner pour se financer.

"On perdrait un énorme guichet et une solution alternative", déplore la productrice.

Jointe par l'AFP, la Société des réalisateurs de films (SRF), qui regroupe quelque 500 cinéastes, redoute elle aussi un rétrécissement d'une filière, par ailleurs fragilisée par la baisse de la fréquentation des salles (-15% depuis janvier).

"Plus on a de concentration, moins bien on se porte", assure sa déléguée générale Rosalie Brun, qui voit avec inquiétude la montée en puissance des grands groupes dans le cinéma avec la récente prise de participation du géant CMA-CGM dans le groupe Pathé.

Selon Mme Brun, il y a un risque de voir triompher "la logique de la demande" qui conduirait à ne faire exister que les films supposés plaire au plus grand nombre, au risque de fragiliser le cinéma indépendant, pilier de l'exception culturelle française.

Mme Brun se félicite toutefois qu'UGC ne tombe pas entre les mains d'un groupe étranger et relève que Canal+, même depuis sa prise de contrôle par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré, continue de soutenir l'ensemble du cinéma français. "On n'a pas de problème de mainmise politique", estime-t-elle.

Sous couvert d'anonymat, un haut cadre de l'audiovisuel se montre moins alarmiste et voit d'abord dans ce rachat "le signe que Canal+ veut continuer à investir dans le cinéma français" alors que le groupe menaçait de se désengager au début de l'année.

Sur X, la ministre de la Culture Rachida Dati a elle aussi estimé que l'opération illustrait "la volonté d'ancrage de Canal+ dans le cinéma".

Pas suffisant pour convaincre les opposants au rachat qui placent leurs espoirs dans l'Autorité de la concurrence.

Quand Canal+ avait frappé un grand coup en rachetant en 2024 les chaînes OCS et Orange Studio, cette instance avait identifié un "risque pour la diversité du cinéma français" et proposé des aménagements, acceptés par Canal+.

Fusions / Acquisitions
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un A400M de la Luftwaffe, produit par Airbus. (Crédit: P.PIGEYRE/MASTERFILMS / Airbus)
    Airbus a livré 61 appareils en août
    information fournie par AOF 05.09.2025 09:52 

    (AOF) - Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de août 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 61 avions commerciaux à 39 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 434 appareils à 76 clients. Airbus ... Lire la suite

  • Une publication du compte "Les Jeunes Génération.s" sur un réseau social, le 22 août 2025, appelant à une mobilisation le 10 septembre 2025, suite à un appel initialement lancé par le mouvement "Bloquons tout" contre les coupes budgétaires voulues par le Premier ministre François Bayrou ( AFP / BERTRAND GUAY )
    10 septembre : comment la mobilisation s'est construite sur les réseaux sociaux
    information fournie par AFP 05.09.2025 09:34 

    "Le 10 septembre, la France s'arrête" : apparu en mai dans un canal confidentiel sur Telegram, l'appel a fini par déclencher une effervescence sur les réseaux sociaux, nourrie par un rejet du plan d'économies de François Bayrou puis par le soutien de la gauche. ... Lire la suite

  • François Bayrou à Paris, le 4 septembre 2025. ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Finances publiques : quelle est la situation réelle de la dette publique française ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.09.2025 09:23 

    Atteignant quelque 3.300 milliards d'euros, la dette représente désormais près de 114% du produit intérieur brut français. C'est l'argument central de François Bayrou pour obtenir la confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre : la France est au bord du surendettement. ... Lire la suite

  • L'indice boursier allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort
    Prudence en Europe avant les chiffres de l'emploi américain
    information fournie par Reuters 05.09.2025 09:22 

    Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en début de séance, dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui devrait conforter les paris sur une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) ce ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank