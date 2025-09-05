 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne: Baisse surprise des commandes à l'industrie en juillet
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 08:05

Usine de production d'acier à Georgsmarienhuette

Les commandes industrielles en Allemagne ​ont baissé en juillet, a déclaré vendredi l'Office fédéral des statistiques.

Les commandes ont baissé de 2,9% en juillet par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'office.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5%.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

