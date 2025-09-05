Allemagne: Baisse surprise des commandes à l'industrie en juillet

Usine de production d'acier à Georgsmarienhuette
Les commandes industrielles en Allemagne ont baissé en juillet, a déclaré vendredi l'Office fédéral des statistiques.
Les commandes ont baissé de 2,9% en juillet par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'office.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5%.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
