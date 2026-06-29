Venezuela-Réplique de 4,6 après le double séisme meurtrier, pas de dégâts

(Actualisé avec détails)

Une réplique d'une magnitude 4,6 s'est produite tôt lundi au nord de Caracas, à une profondeur de 10 kilomètres, a fait savoir l'institut de veille géophysique des États-Unis (USGS).

Aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat après cette secousse intervenant dans le sillage des deux séismes de mercredi dernier à Caracas et sa région qui ont fait près de 1.500 morts, selon Jorge Rodriguez, président de l'Assemblée nationale, qui s'exprimait sur les réseaux sociaux.

La réplique est survenue alors que les équipes de secours poursuivent leurs efforts pour retrouver d'éventuels survivants dans les zones touchées, particulièrement à La Guaira, dans le nord du pays.

La communauté internationale s'est mobilisée pour venir en aide au Venezuela après cette catastrophe. Une vingtaine de pays ont envoyé quelque 500 tonnes de fournitures, plus de 2.700 secouristes et membres du personnel de soutien, ainsi qu'environ 86 équipes cynophiles, selon les autorités vénézuéliennes.

Les équipes de secours nationales et internationales ont fouillé les décombres tout au long de la nuit de dimanche à lundi, tandis que les familles des disparus gardent l’espoir que leurs proches soient retrouvés sains et saufs.

Le président salvadorien Nayib Bukele a partagé sur les réseaux-sociaux le sauvetage d’Aaron Levi, âgé de 21 ans, dans un bâtiment effondré de l’État de La Guaira.

"Ce sauvetage a été rendu possible grâce aux efforts coordonnés des équipes de secours du Venezuela, du Mexique et du Salvador", a-t-il déclaré sur X.

L'histoire de ce sauvetage a également été relayée par la présidente intérimaire du Venezuela, Delcy Rodriguez, expliquant qu'il avait été extrait après avoir passé 106 heures coincé sous les décombres, à l'issue d'une opération qui a duré 43 heures.

(Vivian Sequera et Aida Pelaez-Fernandez; version française Nicolas Delame et Etienne Breban, édité par Sophie Louet)