Venezuela-Le bilan des séismes s'élève désormais à 5.069 morts

Le bilan des deux séismes qui ont frappé le Venezuela le 24 juin s'élève désormais à ⁠5.069 morts, selon les chiffres publiés vendredi par le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez.

Le nombre de blessés reste inchangé à 16.740, tandis que 17.907 personnes se retrouvent sans abri à la suite des séismes.

(Reportage de Reuters, version française Benjamin Mallet)